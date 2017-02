Réunion d'information et de sensibilisation sur la drogue et ses méfaits pour les élèves de l'école Jungle Samui Une réunion d'information et de sensibilisation sur les risques et les dangers des différentes drogues s'est déroulée à l'école française Jungle Samui le 1er décembre dernier. Le Koh Samui Midnight Run, une course pour tous Le 26 avril prochain, se déroulera à Chaweng la deuxième édition du Koh Samui Midnight Run. Cette course est ouverte à tous avec deux distances au choix : 5 ou 10 km de course. Le départ sera donné à minuit depuis le Reggae Pub à Chaweng. La suite des aventures de Charly... Le troisième tome du roman de Jean-Charles Courcot « Koh Tan, l'île au Trésor » vient d'être édité et se trouve déjà en vente à la Boutique de Charly à Koh Tan. Intitulé « La Malle de Goa », ce troisième tome nous emmène en Inde après des aventures en Guyane très passionnantes. Pour la sortie des deux premiers tomes de son nouveau roman "Koh Tan, l'île au Trésor", Jean-Charles Courcot avait convié sur l'île de Koh Tan, le jeudi 15 août dernier, toutes les personnes qui souhaitaient se procurer les livres dédicacés. Intégration du Samui Triathlon 2014 à l'ITU International Triathlon Union Le prochain Samui Triathlon qui se déroulera le 27 avril 2014 comptera pour le classement mondial de la série fait par l'ITU (International Triathlon Union).