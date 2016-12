Tweet C'est aujourd'hui que débute le Samui Latin And Jazz Week avec une soirée au Fair House Villa & Spa, concert à 20h de Déborah Brown et à 21h de Dina Medina & Cabo Cuba Jazz.

Succédant au Samui Jazz Festival des années précédentes, le Samui Latin And Jazz Week se tiendra du 29 septembre au 6 octobre 2013 avec toujours des concerts de Jazz mais également de la musique Latine au programme. De nombreux artistes internationaux et thaïlandais se produiront dont : Deborah Brown, Dina Medina, Saskia Laroo, Alexander et Peter Beets, CabuCubaJazz, Miquel Rodrigues, Nadia Basurto, Kho Mr.Saxman, Judith Nijland. Les différents concerts auront lieu dans différents Hôtels Resorts de l'île (voir le programme ci)dessous), dont une Nuit de la Salsa au Centara Grand Beach Resort avec Nando Vanin le 3 octobre, et 2 soirées, le 4 et 5 octobre avec entrée gratuite à l'Amari Palm Reef à Chaweng, où se produiront de nombreux artistes. Le Samui Latin And Jazz Week est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de Jazz et de musique Latine. Infomations : www.samuilatinandjazzweek.com PROGRAMME Partagez cet article