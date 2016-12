La suite des aventures de Charly...

Tweet Le troisième tome du roman de Jean-Charles Courcot « Koh Tan, l'île au Trésor » vient d'être édité et se trouve déjà en vente à la Boutique de Charly à Koh Tan. Intitulé « La Malle de Goa », ce troisième tome nous emmène en Inde après des aventures en Guyane très passionnantes. « La Malle de Goa » est le troisième tome de la pentalogie : « Koh Tan, l'Île au Trésor » et cette fois-ci, Charly, le héros du roman, continue ses aventures à Goa, en Inde. Vendu 490 bahts soit environ 11 euros, vous le trouverez dans différents points de vente à Koh Samui, ou bien sur l'île de Koh Tan à la boutique de Charly, ou via le site internet de jean-Charles Courcot www.jeancharlescourcot.com

Les deux premiers tomes sont également toujours en vente aux mêmes points de vente.