Le Koh Samui Midnight Run, une course pour tous

Tweet Le 26 avril prochain, se déroulera à Chaweng la deuxième édition du Koh Samui Midnight Run. Cette course est ouverte à tous avec deux distances au choix : 5 ou 10 km de course. Le départ sera donné à minuit depuis le Reggae Pub à Chaweng. Organisée par la Thai Hotel Association (THA) et la Thai Association de Koh Samui (TAKS), cette course a également pour but de soutenir le projet de création d'une nouvelle école à Koh Samui pour les enfants autistes et différents projets verts soutenus par les associations d'hôtels. Les recettes de la course seront reversées à ces différents projets. Les organisateurs attendent plus de 1000 participants pour cette deuxième édition. Vous pouvez y participer individuellement ou en groupe. Après le succès de cette course l'an passé, c'est un événement à ne pas manquer ! Informations et inscriptions sur le site officiel de la course : www.samuimidnightrun.com voir les photos de l'édition 2013 Partagez cet article