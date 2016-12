Visite à l'école française Jungle Samui de Thierry Mariani et de Michel Calvet

Tweet Le 4 mai dernier, dans le cadre de leur fonction et déplacement officiel à la rencontre des Français établis à l’étranger et des prochaines élections consulaires, Thierry Mariani (Député des Français établis hors de France) et Michel Calvet (Président de l'Union des Français à l'étranger UFE) ont visité l'école française Jungle Samui. Souhaitant visiter les 4 écoles françaises présentes en Thailande, dont l'école Jungle Samui, Thierry Mariani et Michel Calvet sont venus découvrir cette école française qui ne cesse d'évoluer depuis 2001, l'année de sa création. Même si la visite fut de courte durée pour cause d'emploi du temps très chargé, ils ont été ravis de leur visite, des compétences de l'équipe présente, ainsi que de l'organisation interne. Ils ont fait part de leur soutien et encouragements dans le processus de développement et agrément AEFE de cette école. Michel Calvet s'est engagé à aider le développement BCD (centre documentaire) de l'école. Un échange sera maintenu dans l'attente d'une visite plus officielle. Partagez cet article