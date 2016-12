Réunion d'information et de sensibilisation sur la drogue et ses méfaits pour les élèves de l'école Jungle Samui

Tweet Une réunion d'information et de sensibilisation sur les risques et les dangers des différentes drogues s'est déroulée à l'école française Jungle Samui le 1er décembre dernier. Avec la présence de la police du commissariat de Chaweng et de Jules Germanos, consul honoraire de France de la région de Suratthani, cette réunion était destinée aux collégiens, lycéens ainsi qu'aux parents d'élèves afin de sensibiliser les jeunes sur les effets, les risques et les dangers des différentes drogues pour la santé et sur le plan juridique, la consommation de drogue étant très réprimandée en Thailande.



Après une présentation détaillée sur les différentes drogues que l'on trouve sur l'île et des peines pénales encourues en Thailande, les élèves et les parents ont pu poser différentes questions à l'inspecteur de police présent.