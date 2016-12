Appel à la solidarité de la communauté française de Samui

Tweet L'une de nos compatriotes Madame Claudine Cocheteau, 57 ans, se trouve actuellement dans une situation d'une extrême gravité. Elle souffre depuis onze mois d'une infection osseuse qui se propage rapidement: cervicales, lombaires, genoux, pieds. Elle a déjà perdu 16 kg et d'après l'Hôpital de Nathon, il faudrait l'opérer d'urgence pour éviter la paralysie. Cette maladie n'est pas due à un accident. L'opération serait prévue à l'hôpital Thaksin de Surat Thani, moins onéreux qu'à Bangkok. Son assurance, la ThaïeMueangThaiPrakan, refuse de payer. Mme Cocheteau est installée à Samui depuis 10 ans. Fondatrice de l'association d'aide aux enfants démunis de l'ile (l’association Pai Douaï), elle s'est dévouée aux autres pendant des années. Aujourd'hui, c'est elle qui a besoin de vous. Le coût de l'opération s'élève à 600 000 baths. La somme de 200 000 baths a déjà pu être collectée parmi ses amis proches. J'en appelle donc à votre participation financière. Nous ne pouvons tout simplement pas assister à l'évolution irrémédiable de la maladie de Madame Claudine Cocheteau sans rien faire quand on sait qu'une opération peut la sauver. Quand on sait que ce n'est qu'une question d'argent. Et l'argent, nous l'avons, chacun à sa mesure bien sûr, chacun selon ses moyens. Chaque don, aussi modeste soit-il, permettra de parvenir au montant nécessaire. J'espère qu'une fois de plus, nous saurons faire preuve de solidarité et je vous remercie par avance de votre mobilisation. Soit directement sur son compte bancaire ( Mme Claudine Cocheteau, Krung Thai Bank no 829-0-20358-6), soit par l’agence consulaire de koh Samui. Partagez cet article