Ouverture de la Galerie Photo Henry Ausloos à Bophut

Depuis quelques semaines, une galerie photo a ouvert ses portes à Bophut, près de l'entrée du Fisherman's village. Cette galerie est un événement, puisqu'elle expose les photos d'un photographe connu internationalement pour ses photos animalières, le photographe Henry Ausloos.

Après avoir sillonné les quatre coins du globe au cours de sa carrière de photographe animalier, Henry Ausloos a décidé de venir s'installer définitivement à Koh Samui en 2011. Tout en continuant la photographie, il a ouvert dernièrement une galerie photo, pour y exposer une sélection de ses photos animalières ainsi que d'autres photos prisent localement sur la religion bouddhiste. Né à Bruxelles en 1953, Henry Ausloos a poursuivi des études scientifiques générales et devient Naturaliste. Après la lecture du livre « La chasse photographique » de Varin et Baufle, il décide de se consacrer définitivement à la photographie animalière. Persévérance et ténacité sont des vertus qui l'on toujours habitées. Les territoires, même dans les plus délicats à arpenter, de la planète lui sont familiers. Des milliers d'images naitront. En découleront des publications face à ce désir de partager ses expériences et ses rencontres réalisées à travers l'objectif. Petits ou grands espaces, ce sont de grands rêves qu'il nous fait partager. Aujourd'hui, Henry Ausloos est désigné, tant par le public que par ses pairs, comme l'un des plus grands photographes animaliers au monde. Internationalement connu, ce ne sont pas moins de 20 agences photographiques qui distribuent son travail, auquel il ajoute des expositions permanentes dans le monde entier et notamment aux Etats-Unis, en Suisse, en Belgique, en France, en Chine et en Thaïlande. Il est l'auteur de plus d'une trentaine de livres photos, dont « Camargue des chevaux » paru en 2003 chez Équinoxe, récompensé par un prix littéraire : le Prix Centauriades - Prix du Public. A ses débuts photographiques, il se spécialise sur la faune du Grand Nord, par goût et attirance personnels, mais aussi par l'imprégnation, depuis l'enfance, des récits de Jack London. Depuis, ses rêvent l'entraînent autour de la planète, que ce soit dans l'Afrique mystérieuse, les étendues sauvages de l'Amérique du Nord qu'il affectionne tellement ou le raffinement de l'Asie où il réside actuellement. Que ce soit en montagne, dans des conditions hivernales extrêmes, sous les eaux sombres ou transparentes des mers qu'il écume, il fait de la photographie un véritable défi qu'il ne cesse de relever. La rareté de ses clichés n'a d'égal que l'émotion qu'il sait capturer et transmettre. Magazines, ouvrages reliés, calendriers, cartes postales, il n'est pas rare que les photographies animalières soient celles d'Henry Ausloos. Collaborateur, dès les années 80, du World Wildlife Found et de Greenpeace, il fournit aux organisations des documents photographiques réalisés aux quatre coins de la planète et participe aussi activement à la campagne nationale belge « Pro Natura Belgica ». Instigateur de nombreuses campagnes publicitaires comme Sprite, Fanta et Kinley mais aussi Coca Cola, plusieurs de ses photographies sont imprimées dans les capsules des boissons ! Dans les années 80, il ajouta une corde de plus à son arc, celle de conférencier. Excellent plongeur aux dires de Pentax Europe, il a été choisi, en 1990, pour réaliser leur agenda illustré international, uniquement par des photos sous-marines. Ces dernières étaient réalisées avec un boîtier 6x7 dans un caisson étanche : le Pentax Marine. Par la suite, durant plus d'une dizaine d'années, il concilia photographie et éducation de ses enfants. Ce n'est sans doute pas par hasard que cette sorte de « semi-retraite » auprès des siens et que ses rencontres conférencières lui permirent de s'interroger sur la mutation et l'évolution rapide du monde… Très vite, il a repris la route à bord de son camping-car, toujours accompagné par son fidèle compagnon, un superbe berger belge qui veille sur son matériel et… sur lui ! Il a participé également à plusieurs émissions de télévision avec Marylise de la Grange sur TF1 dans les « Animaux du monde », aux jurys de concours photos ou de films animaliers, de reportages ou d'aventure comme le Festival Jules Verne Aventures à Paris en compagnie de Robert Hossein, le Festival International du Film Animalier à Albert ou le Festival de L'Oiseau et de la Nature à Abbeville. Ses voyages, ses expositions et son talent font de lui un conférencier reconnu et écouté. Dénonçant les dérives et les atteintes à notre patrimoine commun, « la planète terre», il contribue, modestement dit-il, à la mise en garde contre la menace qui pèse sur notre environnement.Comme le disent ses amis il est l'un de ces êtres qui écoutent respirer la terre et se mettent à son diapason. Physiquement et psychiquement. Elle l'apaise. Dans le calme et surtout le rêve, il goûte la vie… Située à l'entrée du Fisherman's village (à droite dans le virage), la galerie est ouverture tous les jours de 11:00 à 23:00 Tél. : 090 30 66 796 – E-mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Site internet : www.henryausloos.com