Pour la sortie des deux premiers tomes de son nouveau roman "Koh Tan, l'île au Trésor", Jean-Charles Courcot avait convié sur l'île de Koh Tan, le jeudi 15 août dernier, toutes les personnes qui souhaitaient se procurer les livres dédicacés. Transport en bateaux long Tail et déjeuner au Koh Tan sur place en ce lieu de quiétude et d'exotisme, les 80 personnes présentes à cette invitation pour cette journée consacrée au romancier dans une ambiance décontractée, autour du bar et de la boutique de Charly, où l'auteur dédicaçait à tout rompre ses romans. D'autres dédicaces sont prévues à Koh Samui aux dates suivantes: Le jeudi 29 août à partir de 19h au CAPTAIN KIRK RESTAURANT à Chaweng Le vendredi 6 septembre à partir de 18h à LA BONNE FRANQUETTE à Maenam Le vendredi 13 septembre à partir de 18h au NAPOLEON RESTAURANT à Lamai Il est possible de se procurer les romans aux différents points de vente à koh Samui (voir la liste) ou bien directement sur le site www.jeancharlescourcot.com Jean-Charles Courcot s'est pris d'amour pour cette île encore préservée ; romancier, il s'y est installé pour finaliser les romans qu'il avait en tête et entreprendre la pentalogie "Koh Tan, l'île au Trésor" Cinq tomes, quelques mille cinq cents pages pour exprimer le ressenti de ses émotions, de son imaginaire, de ses aventures et de l'Aventure. Vous serez baladés en Guyane, en Galice, en Inde, et bien sûr en Thaïlande et particulièrement, Koh Samui et Koh Tan pour suivre les aventures de son héros et de ses étonnantes rencontres. Biographie de Jean-Charles Courcot L'éclectique Créateur de mode, romancier, journaliste, éditeur, publicitaire, librettiste, parolier, metteur en scène, scénographe… Couture Anny Blatt, 1970 Jean-Charles Courcot, 1979 Morpho Base par Jean-Charle s Courcot, 1982 Jean-Charles Courcot pour Welcome,1983 Jean-Charles Courcot pour Pernelle 1984 Courcot Sportswear, 1985 Écriture Romans Le Rassemblement, une étrange affaire, Éditions Harca, 1997 Le complot de la Villa Medicis, Presses du Midi, 2002 La bastide rouge, Éditions Arts & Îles, 2003 L’Or du Temps, Édilivre, 2010 Chercheurs d'or, Éditions Arts & Îles, 2013 –1er tome de la quadrilogie "Koh Tan, l'île au trésor" La malle de Goa, Éditions Arts & Îles, 2013 – 2e tome de la quadrilogie "Koh Tan, l'île au trésor" Garçon Gingembre, Éditions Arts & Îles, 2013 – 3e tome de la quadrilogie "Koh Tan, l'île au trésor" Sur la trace de Charly, Éditions Arts & Îles, 2013 – 4e tome de la quadrilogie "Koh Tan, l'île au trésor" Nouvelles L'odyssée du futur, La Promenade des Anges – Édition : Saint-Tropez sur la Terre, 1995 Essai Taïnos, peuple d’amour - Éditions 2007 Nano, Éditions Arts & Îles - 2008 Presse Décideurs Hospitaliers - 1991 La Tribune de Saint-Tropez- 1994 Saint-Tropez sur la Terre - 1995 Danse Conservatoire - 1997 Les petits matins de Saint-Tropez - 2003 Les Cahiers de la Méditerranée - 2004 L’Éclectique – 2005 Spectacles vivants Comédies musicales – livret et paroles des chansons Le rhum et le coton - Opéra d’Avignon - 1998 La Marseillaise noire sous les flamboyants - Opéra d’Avignon - 1999 Histoire d’un jour - Théâtre d’Istres - 2005 Black Napoléon – Livret – 2010 - Réalisation – Scénographie - Costumes Show Victor Upshaw - 1982 Le rhum et le coton - Opéra d’Avignon - 1997 La Marseillaise noire sous les flamboyants - Opéra d’Avignon - 1999 Histoire du Soldat, musique de Stravinsky, livret de Ramuz – Avignon et Bordeaux - 1999 Éditions Arts & Îles Magazines Les Petits Matins de Saint-Tropez - 2003 Les Cahiers d e la Méditerranée - 2004 L’Éclectique – 2005 Associations Le Grand Dunkerque Jeunes - Président Le Comité du 27 avril – Contre l'esclavagisme au 21e siècle – Président AICA – Académie Internationale de Création Artistique – Président Saint-Tropez Passionnément – Programme pour Saint-Tropez - Président La Caravane de la Paix – Vice-Président Politique Candidature à la Mairie de Saint-Tropez – 2008 – Coaching – Communicatio n – La Lainière de Roubaix –Welcome, Pernelle - Scoop Communication RMC Point Cadres La Baguette de Bois Couture Anny Blatt Homme partagé entre l'art et l'action, le design et la gestion, Jean-Charles Courcot se situera toujours à la lisière des deux mondes. Ce travail d'équilibriste fait de lui un homme convoité. Plus de 120 boutiques franchisées seront créées sous sa direction. Jean-Charles Courcot Couture Jean-Charles Co urcot lance toutes ses forces vitales dans la création de sa griffe. Il ouvre des boutiques qui la diffuse dans tous les quartiers "in" des capitales de la mode : Paris, Cannes, Milan, New York, Londres, Munich, Los Angeles, Tokyo. Courcot Sportswear Chaque collection est un quitte ou double Sa ligne sportswear va asseoir sa notoriété. Il remet au goût du jour le pantalon Tintin qui deviendra le pantalon Courcot et habille l'équipe de France de golf. Écriture Le Rassemblement, une étrange affaire Refusant tout système, toute doctrine, Jean-Charles Courcot active deux autres de ses dispositions, l'écriture et le reportage d'investigation. Le Rassemblement, une étrange affaire naîtra. Toute ressemblance avec des personnages existant n'est pas une coïncidence. . . L'Odyssée du Futur, la Promenade des Anges Sa collaboration à des magazines lui donne l'occasion de diffuser une nouvelle d'anticipation sur Saint-Tropez 2020. Décideurs Hosp

Son goût de l'écriture l'entraîne dans un domaine particulièrement ardu, le reportage scientifique dans Décideurs Hospitaliers duquel il s'évade pour écrire des articles beaucoup plus légers dans des magazines people La Tribune de Saint-Tropez, Saint-Tropez sur la Terre ou spécialisée Danse Conservatoire . italiers et Magazines Homme de passion Le Comité du 27 avril Contre l'esclavagisme, il dénonce toutes ses formes et aussi celles encore en vigueur au XXIe siècle, celui de la femme et de l'enfant. Il crée le Comité du 27 avril qui commémorera l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage et met en exergue son héro insuffisamment connu, Toussaint Louverture à qui il prête les traits d'un âpre défenseur du métissage de la danse, Éric Vu An. La Marseillaise Noire sous les Flamboyants Coach du grand danseur international Éric Vu An, Jean-Charles Courcot organise ses galas ou l'accompagne dans des galas dans le monde entier, Japon, Canada, Ukraine, Grèce et écrit pour lui la comédie musicale "La Marseillaise Noire sous les Flamboyants" qui voit le jour à l'Opéra d'Avignon lors des hivernales en février 1999. Auteur du livret, des chansons et des costumes, il élargit l'évantail de ses compétences et aborde la scénographie et la mise en scène. La Caravane de la Paix Avec Michael Kirtley, grand reporter américain, initiateur du Projet et Mano Dayak, l'homme du Ténéré, chef de la Caravane, Jean-Charles Courcot prend en main la communication de cette immense Caravane de l'Amitié Scénographe et costumier De l'art de créer la mode à la création de costumes de Théâtres, de l'art de les faire défiler ou de les chorégraphier à celui de les mettre en scène, il n'y a qu'un pas qu'il franchit avec l'Histoire du soldat de Ramuz et Stravinsky et Le Rhum et le Coton de lui-même. Mariages heureux de danses, de textes, de chansons et de musiques. Le Complot de la Villa Médicis Fidèle à ses idées, prônant la mise en exergue des Arts dans un monde de plus en plus déshumanisé, il publie ce roman où il marie la grande et la petite histoire, l'autobiographie et la fiction, l'engagement dans l'action et la création artistique, accentuant encore son côté "équilibriste", avec le fascisme en toile de fond, Jean-Charles Courcot fait mouche avec une actualité particulièrement au diapason. La Bastide rouge Jean-Charles Courcot est aussi Conseiller en communication. Il sait inventer des histoires là où il n'y en a pas afin de faire parler de ce dont on ne parle pas habituellement. Mariant encore fiction et réalité, Art et Affaires, il lance un Hôtel et un roman en même temps. Chaque client pourra lire le roman "La Bastide Rouge" sur sa table de chevet et vivra comme les héros dans les chambres, jardins, salons, et piscine où se déroule l'action. AICA – Académie Internationale de Création Artistique Créateur de mode, businessman, Jean-Charles Courcot fait le grand écart entre ses différentes dispositions Il crée l'AICA, sorte de Villa Médicis afin de faciliter la rencontre entre deux mondes, les MÉCÈNES et les ARTISTES. Les mécènes pourront qualifier leur démarche de communication et affirmer leur volonté de dépasser leur simple rôle économique en prenant le parti d'assumer leur rôle social et culturel Coaching Welcome, Pernelle, Morpho Base, Point Cadres, La Baguette de Bois Sollicité par des entreprises leaders dans la mode et décoration, il coache plusieurs marques, dessine des collections, imprime son style, conseille et forme des directeurs de marque et manage la communication.