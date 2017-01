Nous suivre sur samui-journal.com

Tweet Journal.samuizoom.com change de site internet. Dorénavant il vous est possible de suivre toutes les infos et actualités de Koh Samui sur notre nouveau site samui-journal.com. Le nouveau site est maintenant adapté aux différents supports, tablettes, Iphone, smartphone, avec une nouvelle présentation. Nous remercions tous nos lecteurs de nous avoir suivi et encourager, l'aventure continue maintenant sur samui-journal.com. Une page facebook existe également samui-journal, où vous pouvez suivre les informations du site. N'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur J'aime de notre page facebook. Partagez cet article